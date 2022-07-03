Написать программу которая будет разбирать архив в формате bin на разделы, и после редактирования нужного раздела, обратно собирать

разделы в исходный архив bin. Программа должна работать под Windows

32/64.

Архивы bin имеют 4 варианта упаковки, это так называемая прошивка.

Имеется бесплатный скрипт для таких целей, но работать с командной строкой

неудобно, и данный скрипт только разбирает архивы, но не собирает

обратно.