Работа с архивом bin

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок478 просмотров

Написать программу которая будет разбирать архив в формате bin на разделы, и после редактирования нужного раздела, обратно собирать

разделы в исходный архив bin. Программа должна работать под Windows

32/64.

Архивы bin имеют 4 варианта упаковки, это так называемая прошивка.

Имеется бесплатный скрипт для таких целей, но работать с командной строкой

неудобно, и данный скрипт только разбирает архивы, но не собирает

обратно.

3 года назад
Lensmen_
Дмитрий 
57 лет
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
2 отзыва

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