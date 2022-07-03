Создание дополнения к САПР (AUTOCAD и nanoCAD)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка328 просмотров

1. Создание динамического блока в САПР

2. Данные атрибутов динамического блока передаются в таблицу Excel

3. В таблице Excel данные о координатах представляются в двух системах (WGS84 и МСК-36 зона 1/зона 2 либо МСК71.1)

4. Блок должен работать в AUTOCAD 2013-2023 и nanoCAD от 2018 гв

Во вложении полное задание на разработку

AutoCAD
3 года назад
guest_16568477363161
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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