Требуется разработать информационную систему для учета вкладов клиентов банка. Необходимо создать приложение на WindowsForm с подключением к базе данных MS SQL Server. Задача включает выполнение определенных требований для получения оценки. Подробности о функционале и критериях оценки будут предоставлены.
Создание дополнения к САПР (AUTOCAD и nanoCAD)
1. Создание динамического блока в САПР
2. Данные атрибутов динамического блока передаются в таблицу Excel
3. В таблице Excel данные о координатах представляются в двух системах (WGS84 и МСК-36 зона 1/зона 2 либо МСК71.1)
4. Блок должен работать в AUTOCAD 2013-2023 и nanoCAD от 2018 гв
Во вложении полное задание на разработку
Заявки фрилансеров
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