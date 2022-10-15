Создайте программу для разбора архивов формата bin на разделы и их последующей сборки. Программа должна работать на Windows 32/64 и обеспечивать удобный интерфейс. Важно учесть 4 варианта упаковки архивов. Существующий бесплатный скрипт только разбирает, ваша задача — добавить функционал сборки.
Электронный учебник
Необходимо разработать электронный учебник.
Предлагайте цену и примерные сроки.
Возможно появятся ещё функции (за доплату).
Характеристики.
ЯП: на Ваш выбор.
Для ОС: от Windows XP и выше.
Разрешение экрана: от 640х480 на весь экран.
- Авторизация по логину и паролю.
- Регистрацию и сброс пароля производит преподаватель.
- Вопросы должны подгружаться из Интернета.
- Ответы должны появляться у преподавателя в реальном времени.
- Возможность выбирать язык обучения (при выборе языка меняется текст интерфейса и подгружаются вопросы на нужном языке)
Типы задачек.
- Выбор варианта ответа (количество вариантов ответа и количество правильных вариантов должно настраиваться).
- Расположение вариантов в правильной последовательности.
- Ручной ввод ответа в текстовое поле.
- Перетаскивание текста или изображения в пространстве (ответ поступает преподавателю в виде скриншота окончательного ответа).
- Рисование ответа (ответ поступает преподавателю в виде скриншота окончательного ответа).
- Поле чудес (с возможностью подсказки открытия буквы). При выборе подсказки оценка за ответ снижается (настраиваемо).
- Видео-вопрос. Человек смотрит видео и пишет в текстовой строке свой ответ. После этого показывается видео-ответ. Видео-ответ должен быть спрятан и чтобы нельзя было подглядеть.
Разделы.
- Задачи.
- Лекции.
- Термины.
- Об авторе.
Для учителя.
- Страница редактирования пользователей.
- Вывод результатов тестов.
- Страница редактирования текстов и задачек (с возможностью редактировать каждый язык).
- Страница редактирования лекций и категорий лекций (с возможностью редактировать каждый язык).
- Страница редактирования терминов (с возможностью редактировать каждый язык).
- Страница редактирования раздела об авторе (с возможностью редактировать каждый язык).
- Страница редактирования списка языков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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