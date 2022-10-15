Необходимо разработать электронный учебник.

Предлагайте цену и примерные сроки.

Возможно появятся ещё функции (за доплату).

Характеристики.

ЯП: на Ваш выбор.

Для ОС: от Windows XP и выше.

Разрешение экрана: от 640х480 на весь экран.

- Авторизация по логину и паролю.

- Регистрацию и сброс пароля производит преподаватель.

- Вопросы должны подгружаться из Интернета.

- Ответы должны появляться у преподавателя в реальном времени.

- Возможность выбирать язык обучения (при выборе языка меняется текст интерфейса и подгружаются вопросы на нужном языке)

Типы задачек.

- Выбор варианта ответа (количество вариантов ответа и количество правильных вариантов должно настраиваться).

- Расположение вариантов в правильной последовательности.

- Ручной ввод ответа в текстовое поле.

- Перетаскивание текста или изображения в пространстве (ответ поступает преподавателю в виде скриншота окончательного ответа).

- Рисование ответа (ответ поступает преподавателю в виде скриншота окончательного ответа).

- Поле чудес (с возможностью подсказки открытия буквы). При выборе подсказки оценка за ответ снижается (настраиваемо).

- Видео-вопрос. Человек смотрит видео и пишет в текстовой строке свой ответ. После этого показывается видео-ответ. Видео-ответ должен быть спрятан и чтобы нельзя было подглядеть.

Разделы.

- Задачи.

- Лекции.

- Термины.

- Об авторе.

Для учителя.

- Страница редактирования пользователей.

- Вывод результатов тестов.

- Страница редактирования текстов и задачек (с возможностью редактировать каждый язык).

- Страница редактирования лекций и категорий лекций (с возможностью редактировать каждый язык).

- Страница редактирования терминов (с возможностью редактировать каждый язык).

- Страница редактирования раздела об авторе (с возможностью редактировать каждый язык).

- Страница редактирования списка языков.