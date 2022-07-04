Требуется создать электронный учебник с авторизацией, многоязычным интерфейсом и функционалом для преподавателей. Включает различные типы задач, такие как выбор ответа, ручной ввод, перетаскивание и рисование. Преподаватели смогут редактировать материалы и отслеживать результаты в реальном времени. Поддержка Windows XP и выше, разрешение экрана от 640х480.