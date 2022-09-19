Нужны баннера для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен19 заявок388 просмотров

Необходимо несколько баннеров для сайта по продажи дезсредств. 

Всё более подробно в приложенном файле с ТЗ.

Просьба определить работу по сроками и цене

3 года назад
Kirill1984
Кирилл 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SergeyMalyshev
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Сергей отличный исполнитель! Всё было сделано в срок и по ТЗ. Рекомендую. Продолжим сотрудничать с Сергеем.
Четкое ТЗ + всегда на связи + быстрая оплата = идеальный заказчик! Однозначно рекомендую к сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
12 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Баннеры
Елена
 
45 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
3 года назад
Мазур
 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
107 отзывов
3 года назад
Дарья
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
SergeyMalyshev
Сергей 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 года назад
Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
64 отзыва
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Богдан
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
24 отзыва
3 года назад
Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Сергей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
1 отзыв
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
53 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужно нарисовать баннер для компании

    $15

    Требуется разработать баннер для компании размерами 800x415px. На баннере должны быть размещены тексты, детали обсуждаются в личной переписке. Ожидается результат в формате PNG и исходный файл в .PSD.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн 5 превью для ютуба

    $28

    Требуется разработка 5 современных и лаконичных превью для YouTube-канала. Превью должны включать стильный текст и изображения. Бюджет 2000 рублей за все работы. Для откликов прикрепляйте портфолио с примерами дизайна превью.

    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн статических баннеров (для рекламы в РСЯ)

    Требуется разработка статических баннеров для рекламы в РСЯ. Нужны размеры 1080x1080 и 1080x607. Необходимы оригинальные фоновые картинки для объявлений. Примеры работ могут быть предоставлены для вдохновения.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать графические материалы платного шаблона

    Необходимо доработать графические материалы платного шаблона, добавив тематической уникальности. Основное внимание уделяется созданию уникальных баннеров, которые будут соответствовать общему стилю шаблона.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создавать баннеры по ТЗ

    Необходимо создать баннеры согласно предоставленному техническому заданию. Примеры баннеров прилагаются для ознакомления. Ожидается качественная графика и соответствие требованиям ТЗ.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн баннера для сайта

    Необходимо разработать дизайн баннера для сайта, который занимается продажей строительных материалов. Ожидается креативный и привлекательный визуальный контент, который будет эффективно привлекать внимание посетителей.

    Баннеры47 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать баннер

    Требуется создать баннер на основе предоставленного примера. Заказ доступен только для фрилансеров из Украины. Обратите внимание на стиль и требования, указанные в примере.

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен баннер (полка) для Озон в категории диваны (мобильная версия)

    Требуется разработать баннер (полку) для категории диванов на Озон в мобильной версии. Необходимо проанализировать конкурентов и создать привлекательный дизайн, который повысит конверсию и продажи. Опыт в сфере мягкой мебели будет преимуществом. Укажите стоимость услуг и предоставьте примеры работ.

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить оформление группы в вк

    Необходимо изменить оформление группы ВК, посвященной доставке товаров из Китая, для оптовых покупателей. Требуется разработка новых баннеров, логотипа и обложки. Подробное ТЗ будет предоставлено.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    3 года назад