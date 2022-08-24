Нужно сделть полку для Озон в категории Диваны.

Для этого вы можете:

Проанализировать конкурентов в сфере мебели на Озон. И понять какой самый эффективный баннер

После чего сможете сделать для нас одну красивую полку, чтобы эта полка (баннер) обратила внимание на наши товары.

Задача: Поднять конверсию и продажи нашей продукции.

Всю необходимую информацию мы предоставим.

От вас опыт, насмотренность и понимание как сделать баннер привлекающий внимание и повышающий продажи.

Желателен опыт в сфере мягкой мебели.

Укажите пожалуйста адекватную цену на свои услуги. Если есть кейсы - присылайте

Благодарю за понимание и ваше внимание edited 12:19