Сделать баннеры для страниц категорий сайта

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Завершен26 заявок377 просмотров

https://www.art-active.ru/attrakciony/detskie-attrakciony/

http://joxi.ru/v295nYXfjG1e82

формат как на странице или можно предложить свой

для каждой страницы уникальный баннер по тематике

3 года назад
Alex_musatov
Александр 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
2 дня
Как всегда на уровне. Рекомендую.
Отличный заказчик, спасибо за интересные проекты

Заявки фрилансеров

Денис
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Глеб
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
11 часов назад
130 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Баннеры
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Влад
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Юлия
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Юрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
#1
Баннеры
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
610 отзывов
3 года назад
Тигран
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
Нина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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