Дизайн карточек для маркетплейса OZON

# 1 — $ 25 # 2 — $ 5

Здравствуйте, необходимо сделать дизайн карточек для товара на маркетплейсе OZON. Цель конкурса найти исполнителя на постоянное сотрудничество.

Технические требования к карточке ( обязательно изучить ):

Материал для работы:

Ссылка: https://detail.1688.com/offer/616198525500.html﻿

https://detail.1688.com/offer/616198525500.html﻿ Товар: Конструктор Лего Ракета (первый в списке).

Где-то вам придется самостоятельно переводить информацию с китайского, если текст на картинке, делаем скриншот и загружаем изображение сюда https://translate.yandex.ru/ocr ﻿.

Перечень карточек:

Главное фото - коробка и собранные детали﻿, добавить количество детален (1000 шт) и возрастное отграничение (от 6 лет)

Дополнительный фото - в данном случае представлена хорошая инфографика от продавца, режем ее на квадраты сверху вниз, описание переводим, делаем адекватным и делаем простую инфографику.

Добавить фото про высокую степень детализации и проработки, совместимость с конструкторами.

По итогу у вас должно получиться 7 карточек.

Вы можете самостоятельно искать похожие товары на маркетплейсах и брать от них что-то инверсное, вот один из примеров: https://www.ozon.ru/product/wimi-konstruktor-dlya-malchikov-voennyy-gruzovik-kosmicheskaya-raketa-tank-voennaya-tehnika-kosmos-342788182

Обратите внимание на карточки этих магазинов, как на главное фото, так и на дополнительные:

Хотелось бы найти максимально самостоятельного исполнителя, но я все равно готов ответить на любые ваши вопросы, задавайте, не стеснитесь.