Дизайн карточек для маркетплейса OZON

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен1 заявка1425 просмотров
#1$25
#2$5

Здравствуйте, необходимо сделать дизайн карточек для товара на маркетплейсе OZON. Цель конкурса найти исполнителя на постоянное сотрудничество.

Технические требования к карточке (обязательно изучить):

Материал для работы:

Где-то вам придется самостоятельно переводить информацию с китайского, если текст на картинке, делаем скриншот и загружаем изображение сюда https://translate.yandex.ru/ocr﻿.

Перечень карточек:

  • Главное фото - коробка и собранные детали﻿, добавить количество детален (1000 шт) и возрастное отграничение (от 6 лет)
  • Дополнительный фото - в данном случае представлена хорошая инфографика от продавца, режем ее на квадраты сверху вниз, описание переводим, делаем адекватным и делаем простую инфографику.
  • Добавить фото про высокую степень детализации и проработки, совместимость с конструкторами.
  • По итогу у вас должно получиться 7 карточек.
Вы можете самостоятельно искать похожие товары на маркетплейсах и брать от них что-то инверсное, вот один из примеров: https://www.ozon.ru/product/wimi-konstruktor-dlya-malchikov-voennyy-gruzovik-kosmicheskaya-raketa-tank-voennaya-tehnika-kosmos-342788182.

Обратите внимание на карточки этих магазинов, как на главное фото, так и на дополнительные:

Хотелось бы найти максимально самостоятельного исполнителя, но я все равно готов ответить на любые ваши вопросы, задавайте, не стеснитесь.
HTML
3 года назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад

Победитель конкурса

Mr_Long
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
#2
Спасибо за интерес к конкурсу.
Большое спасибо за возможность, поучаствовать в интересном конкурсе!

Заявки фрилансеров

Mr_Long
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
#2

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