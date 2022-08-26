Требуется разработать баннер для сообщества размером 1024 на 400 пикселей. Ожидается подробное обсуждение требований и концепции дизайна. Идеально подойдет для фрилансеров с опытом в графическом дизайне.
Дизайн карточек для маркетплейса OZON
Здравствуйте, необходимо сделать дизайн карточек для товара на маркетплейсе OZON. Цель конкурса найти исполнителя на постоянное сотрудничество.
Технические требования к карточке (обязательно изучить):
- Какими должны быть фотографии товара (мы делаем квадрат, расширение подбираем по ситуации),
- Каким должно быть главное фото,
- Какими должны быть дополнительные изображения,
- Какой должна быть инфографика.
- Ссылка: https://detail.1688.com/offer/616198525500.html
- Товар: Конструктор Лего Ракета (первый в списке).
Перечень карточек:
- Главное фото - коробка и собранные детали, добавить количество детален (1000 шт) и возрастное отграничение (от 6 лет)
- Дополнительный фото - в данном случае представлена хорошая инфографика от продавца, режем ее на квадраты сверху вниз, описание переводим, делаем адекватным и делаем простую инфографику.
- Добавить фото про высокую степень детализации и проработки, совместимость с конструкторами.
- По итогу у вас должно получиться 7 карточек.
Обратите внимание на карточки этих магазинов, как на главное фото, так и на дополнительные:
Победитель конкурса
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