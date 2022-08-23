Требуется разработка двух баннеров для магазина на Авито: один для компьютеров и планшетов (1202x436) и один для смартфонов (1242x936). Основная тематика баннеров — продажа MacBook и iPhone, с акцентом на процессоры M1 Pro, M1 Max и M2. Необходим развлекательный и информативный дизайн, соответствующий техническим требованиям платформы.