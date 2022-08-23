Поправить текст на баннере

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Завершен14 заявок297 просмотров

Поправить текст на баннере рекламы матраса. А именно нужно просто подредактировать текст на png баннере.

3 года назад
Nicklaos
Николай 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Lera_Korbut
22 года
3 года в сервисе
Была
17 часов назад
3 года назад
$3
1 день
Быстрая работа, отличный дизайн. Рекомендую!
Всё быстро и четко. Спасибо за приятное сотрудничество!

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