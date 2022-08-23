Ищем графического дизайнера для разработки обложек приложения GymTeam для AppStore и Google Play. Необходима работа с фотографиями и скриншотами. Обложки должны соответствовать брендбуку и эффективно представлять приложение. Укажите ссылки на портфолио и стоимость работы.
Поправить текст на баннере
Поправить текст на баннере рекламы матраса. А именно нужно просто подредактировать текст на png баннере.
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