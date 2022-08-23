GymTeam — это онлайн фитнес платформа для тренировок, питания и мотивации. Мы ищем графического дизайнера для реализации обложек приложения для AppStore и Google Play, которые будут соответствовать нашему брендбуку и эффективно расскажут об особенностях нашего приложения.

Предстоит работать с фотографиями (как с нашими, так и с платных стоков), скриншотами приложения и нашим брендбуком. Графические иллюстрации для обложек не требуются. С выбранным исполнителем мы подробнее обсудим стилистику, поделимся брендбуком и предоставим тексты.

Посмотреть текущие обложки или попробовать приложение можно по ссылкам:

При отклике обязательно указывайте ссылки на портфолио и ориентировочную стоимость (за 1 обложку или всю работу целиком).