Обложки приложения для AppStore и Google Play

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт11 заявок259 просмотров

GymTeam — это онлайн фитнес платформа для тренировок, питания и мотивации. Мы ищем графического дизайнера для реализации обложек приложения для AppStore и Google Play, которые будут соответствовать нашему брендбуку и эффективно расскажут об особенностях нашего приложения.

Предстоит работать с фотографиями (как с нашими, так и с платных стоков), скриншотами приложения и нашим брендбуком. Графические иллюстрации для обложек не требуются. С выбранным исполнителем мы подробнее обсудим стилистику, поделимся брендбуком и предоставим тексты.

Посмотреть текущие обложки или попробовать приложение можно по ссылкам:

При отклике обязательно указывайте ссылки на портфолио и ориентировочную стоимость (за 1 обложку или всю работу целиком).
3 года назад
rodion_sokol
Родион 
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Заявки фрилансеров

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