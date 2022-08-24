Дизайн карточки для маркетплейса OZON

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Закрыт20 заявок679 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать дизайн карточек для товара на маркетплейсе OZON. Цель конкурса найти исполнителя на постоянное сотрудничество.

Технические требования к карточке (обязательно изучить):

Материал для работы:

Где-то вам придется самостоятельно переводить информацию с китайского, если текст на картинке, делаем скриншот и загружаем изображение сюда https://translate.yandex.ru/ocr﻿.

Перечень карточек: https://docs.google.com/document/d/1coXfdTkjPlk_xoVtcdrwTBTKGuc_iBvR6snk3Z_e1DM/edit 

Вы можете самостоятельно искать похожие товары на маркетплейсах и брать от них что-то инверсное, вот один из примеров: https://www.ozon.ru/product/wimi-konstruktor-dlya-malchikov-voennyy-gruzovik-kosmicheskaya-raketa-tank-voennaya-tehnika-kosmos-342788182.

Обратите внимание на карточки этих магазинов, как на главное фото, так и на дополнительные:

Хотелось бы найти максимально самостоятельного исполнителя, но я все равно готов ответить на любые ваши вопросы, задавайте, не стеснитесь.
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seostrelcov
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