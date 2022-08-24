Требуется внести изменения в два изображения: заменить логотип Coca-Cola на Pepsi и нанести баннер МТС на левую стену фотобудки. Ожидается сдача PSD-файлов сегодня.
Изменить оформление группы в вк
Сейчас есть группа, по доставке товаров из Китая, но для рядовых пользователей. Нужно изменить оформление, логотип и обложку, для оптовых покупателей. ТЗ скину в телеграм.
Заявки фрилансеров
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