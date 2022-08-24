Изменить оформление группы в вк

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Закрыт11 заявок447 просмотров

Сейчас есть группа, по доставке товаров из Китая, но для рядовых пользователей. Нужно изменить оформление, логотип и обложку, для оптовых покупателей. ТЗ скину в телеграм.

3 года назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Шапагат
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Зюбач
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Глеб
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Павел
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад

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