Нужно нарисовать баннер для компании

$15
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Завершен21 заявка624 просмотра

Нужно нарисовать баннер.

Размеры баннера: 800x415px

Тексты на баннере и т.п. в личной переписке.

Результат: PNG и исходник в .PSD.

3 года назад
VIPSTUDIO
Артем 
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11 дней назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
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3 года назад
$15
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и оперативно. Спасибо.
Все отлично, мои рекомендации!

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