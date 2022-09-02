Необходимо доработать графические материалы платного шаблона, добавив тематической уникальности. Основное внимание уделяется созданию уникальных баннеров, которые будут соответствовать общему стилю шаблона.
Изготовить 3 однотипных баннера в 2ух ресайзах
Нужно изготовить(переделать) 3 баннера (по 2 ресайза на каждый):
1016x446
375x435
Баннеры по цветам и шрифтам должны соответствовать бренд буку.
Выбранный исполнитель
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