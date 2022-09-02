Дизайн 5 превью для ютуба

$28
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Закрыт29 заявок867 просмотров

Здравствуйте дорогие дизайнеры!

Нам нужно 5 превьюх для ютуба. Превьюхи нужны современные и лаконичные:

крутой текст + картинка. Сложно объяснить что нам нравится, лучше к отклику прикрепляйте портфолио (превьюхи для ютуба)

Бюджет у нас 2000р на все

Кто делает по ценнику 400р/шт — жду ваши отклики))

Вот кстати наш канал, последние превьюхи не оч нам нравятся, хочется по круче:

https://www.youtube.com/channel/UCOStT852JZzGqYkj0NczG3g

3 года назад
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