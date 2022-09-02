Требуется разработка статических баннеров для рекламы в РСЯ. Нужны размеры 1080x1080 и 1080x607. Необходимы оригинальные фоновые картинки для объявлений. Примеры работ могут быть предоставлены для вдохновения.
Дизайн 5 превью для ютуба
Здравствуйте дорогие дизайнеры!
Нам нужно 5 превьюх для ютуба. Превьюхи нужны современные и лаконичные:
крутой текст + картинка. Сложно объяснить что нам нравится, лучше к отклику прикрепляйте портфолио (превьюхи для ютуба)
Бюджет у нас 2000р на все
Кто делает по ценнику 400р/шт — жду ваши отклики))
Вот кстати наш канал, последние превьюхи не оч нам нравятся, хочется по круче:
Заявки фрилансеров
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