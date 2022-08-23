Требуется разработка дизайна карточек товара для маркетплейса OZON. Необходимо создать фотографии, главные и дополнительные изображения, а также инфографику. Ищем исполнителя на постоянное сотрудничество, готового к самостоятельной работе и изучению требований к карточкам. Подробности и ссылки на материалы для работы указаны в заказе.