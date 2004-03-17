Дизайнер с Украины, сделаю всё, чтобы вы остались довольны!
В дизайне 4 года, есть опыт на фрилансе. Умею разрабатывать: баннеры, визитки, логотипы, презентации, рекламные креативы.
Так же я предоставляю услуги печати и доставки распечатанных изделий по всей Украине с бесплатной доставкой.
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Портфолио
- Визитка для СТО20 просмотров
- Баннер с часовым механизмом13 просмотров
- Рекламная наклейка18 просмотров
- Дизайн визитки для заправки "OKKO"14 просмотров
- Дизайн рекламного баннера для размещения в метро19 просмотров
- Рекламная сторис для компании по пригону машин7 просмотров
- Оживление татуировки18 просмотров
- Рекламная инстаграм сторис9 просмотров
- Дизайн приглашения на Новый Год сотрудникам офиса18 просмотров
- Баннер для сообщества по общим интересам15 просмотров
- Дизайн баннера для курса по заработку20 просмотров
- Баннер для проекта10 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
3 года назад
Константин меня очень порадовал, сделал все очень круто и быстро, рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик.