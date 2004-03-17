weitt

Константин Вайтов weitt

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер с Украины, сделаю всё, чтобы вы остались довольны!

В дизайне 4 года, есть опыт на фрилансе. Умею разрабатывать: баннеры, визитки, логотипы, презентации, рекламные креативы.

Так же я предоставляю услуги печати и доставки распечатанных изделий по всей Украине с бесплатной доставкой.

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Отзывы заказчиков

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3 года в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
3 года назад
Дизайн для інстаграм аккаунту
Константин меня очень порадовал, сделал все очень круто и быстро, рекомендую!!!
Отличный заказчик.
Ответный отзыв