Дизайнер с Украины, сделаю всё, чтобы вы остались довольны!

В дизайне 4 года, есть опыт на фрилансе. Умею разрабатывать: баннеры, визитки, логотипы, презентации, рекламные креативы.



Так же я предоставляю услуги печати и доставки распечатанных изделий по всей Украине с бесплатной доставкой.