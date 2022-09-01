Дизайн статических баннеров (для рекламы в РСЯ)

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Закрыт23 заявки522 просмотра

Необходимо сделать статические баннеры для рекламы в РСЯ (фоновые картинки для объявлений):

размеры:

1080x1080

1080x607

описание задачи:

https://bit.ly/3B4GNpw

примеры баннеров:

https://bit.ly/3KAuYL7

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