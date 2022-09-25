Битмейкер из Украины

Биты ©️ | Обложки | Стикеры

ОБО МНЕ

Я - Битмейкер из Украины, стаж 9 лет

занимаюсь обработками вокала,мастер обработки и написание Инстументалов

так же делаю обложки для треков,так же могу научить вас писать музыку и обрабатывать вокал

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА!

Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.

Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.

Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.

СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

Телеграм, Вайбер, Ватсап: +380684896016

Инстаграм: @doggerdefreds

БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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