doggerdefreds

Дмитрий doggerdefreds

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Битмейкер из Украины

Биты ©️ | Обложки | Стикеры

ОБО МНЕ

Я - Битмейкер из Украины, стаж 9 лет

занимаюсь обработками вокала,мастер обработки и написание Инстументалов

так же делаю обложки для треков,так же могу научить вас писать музыку и обрабатывать вокал 

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА!

  • Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.
  • Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.
  • Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ

  • Телеграм, Вайбер, Ватсап: +380684896016
  • Инстаграм: @doggerdefreds
БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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