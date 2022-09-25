Битмейкер из Украины
Биты ©️ | Обложки | Стикеры
ОБО МНЕ
Я - Битмейкер из Украины, стаж 9 лет
занимаюсь обработками вокала,мастер обработки и написание Инстументалов
так же делаю обложки для треков,так же могу научить вас писать музыку и обрабатывать вокал
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА!
- Я пунктуален. Вам не придётся беспокоиться о срыве сроков.
- Я ответственен за результат. Ваши правки - БЕСПЛАТНЫЕ.
- Я на связи. Пишите мне когда ВАМ удобно.
- Телеграм, Вайбер, Ватсап: +380684896016
- Инстаграм: @doggerdefreds
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