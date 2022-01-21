Доработать сайт в соответствии с ТЗ

$40
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка64 просмотра
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Добрый день! Необходимо одностраничный сайт доработать по ТЗ. Всё более подробно в приложенном файле.

2 года назад
Kirill1984
Кирилл 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
xechoyan90
33 годаАрмения
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 года назад
$40
1 день
RUB
В очередной раз было приятно поработать с Арамом! Всё сделано, как надо и в срок. Рекомендую!
Во второй раз сотрудничаем с Кириллом. Отличный заказчик — 🚀 Спасибо за проект)
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