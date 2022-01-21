Доработать сайт в соответствии с ТЗ

Нужно разработать доску объявлений "под ключ" требований к дизайну нет, главное что бы не из 2010-х. По функционалу: 1)Регистрация 2)Личные счета. - для платных объявлений 3)Поисковые фильтры. 4)Размещение объявлений. Пользователи должны делать это в несколько кликов с помощью интуитивно понятных ...
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Добрый день! Необходимо одностраничный сайт доработать по ТЗ. Всё более подробно в приложенном файле.
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