Доработать сайт в соответствии с ТЗ

Нужно разработать доску объявлений "под ключ" требований к дизайну нет, главное что бы не из 2010-х. По функционалу: 1)Регистрация 2)Личные счета. - для платных объявлений 3)Поисковые фильтры. 4)Размещение объявлений. Пользователи должны делать это в несколько кликов с помощью интуитивно понятных ...