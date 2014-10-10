Супер исполнитель! Четкое понимание задачи. Сразу приступила к работе (план по срокам был перевыполнен), за что большое спасибо. Всегда на связи, грамотные комментарии и советы по проекту. Рекомендую как очень ответственного, профессионального и добросовестного, прежде всего человека!!!