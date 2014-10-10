ttton-s

Вадим ttton-s

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение

    Наполнение интернет магазина на битриксе около 100 товаров. Указывайте цену за 1 товар и скайп для связи. Для тех кто сразу сможет приступить!!!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Gif баннер

    Необходимо срочно сделать гиф баннер для сайта. Для тех кто сразу сможет приступить. Указываете скайп для связи

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка 3 домика

    Необходимо отрисовать 3 домика. Имеем модели: http://prntscr.com/6r5ejk http://prntscr.com/6r5eqd http://prntscr.com/6r5eyz Надо привести их к виду http://prntscr.com/6r5gae Указывайте сроки и стоимость или скайп ...

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка modx

    необходимо провести следующие работы: «возвращать 200 ОК на запросы не содержащие GET параметр id. Как крайний вариант - возвращать 200 код вместо 404 при запросе несуществующих страниц.» Указывайте скайп ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка flash баннера

    Необходимо доработать баннеры согласно тех требованиям https://target.mail.ru/adv/help/rules/contents Пишите скайп для контакта

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка страниц

    Необходимо срочно сверстать 3 страницы сайта. psd есть. Предложение для тех кто сразу может приступить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделка меню

    необходимо структурировать меню сайта http://prntscr.com/4u7udk сейчас оно такого вида. необходимо вывести в меню производителей а далее будет выпадение по моделям. оставляйте скайп или пишите в сообщения

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Одеть верстку на сайт

    Есть сайт с админкой jboss. Есть верстка внутренней страницы сайта. доступ через sftp. необходимо эту верстку прикрупить к сайту. Нужно срочно. оставляйте скайп для связи.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение ИМ

    Наполнение интернет магазина на битриксе около 100 товаров. Указывайте цену за 1 товар и скайп для связи. Для тех кто сразу сможет приступить!!!

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Собрать exel

    Необходимо из более 100 файлов exel собрать в 1 единый. задание срочно пишите кто сразу может приступить. желателен скайп для связи.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 3 х страниц

    Необходимо сверстать 3 и страницы сайта. Сделать нужно срочно. Кто готов сразу приступить к работе оставляйте скайп для связи.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Ksushka-ka
Оксана 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
3 часа назад
$12
10 баллов
10 лет назад
Наполнение
Отличный заказчик! Всегда на связи. Все возникающие вопросы решали сразу же по ходу работы. Моментальная оплата после выполнения работы. Рекомендую!
Супер исполнитель! Четкое понимание задачи. Сразу приступила к работе (план по срокам был перевыполнен), за что большое спасибо. Всегда на связи, грамотные комментарии и советы по проекту. Рекомендую как очень ответственного, профессионального и добросовестного, прежде всего человека!!!
Ответный отзыв
KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Озвучка текста на 100 символов
Предоставлено четкое ТЗ. Работа принята очень быстро. Оплата - своевременная и в полном объеме. Все замечательно! Рекомендую к сотрудничеству!))))
Интуитивное понимание! Молниеносные сроки! Очень порадовало качество работы.
Ответный отзыв
psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
29 отзывов(-2)
$10
9 баллов
11 лет назад
Верстка страниц
Прекрасный работодатель. Понравилось сотрудничать с ним.
Четкое понимание задачи. Очень быстро. Рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
psixodyb
31 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
29 отзывов(-2)
$10
10 баллов
11 лет назад
Переделка меню
Прекрасный работодатель
Все очень быстро и четко. Понимание работы и рекомендации по проекту. Большое спасибо.
Ответный отзыв
osmanbekirov
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Слайдер на сайт
Доволен сотрудничеством на все 100%! Рекомендую!
Все четко и в срок. Без лишний вопросов.
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