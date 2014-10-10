Наполнение интернет магазина на битриксе около 100 товаров. Указывайте цену за 1 товар и скайп для связи. Для тех кто сразу сможет приступить!!!
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо срочно сделать гиф баннер для сайта. Для тех кто сразу сможет приступить. Указываете скайп для связиАнимация18 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо озвучить текст женский голос. Сроки максимально короткие.Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо отрисовать 3 домика. Имеем модели: http://prntscr.com/6r5ejk http://prntscr.com/6r5eqd http://prntscr.com/6r5eyz Надо привести их к виду http://prntscr.com/6r5gae Указывайте сроки и стоимость или скайп ...3D-графика14 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать 2 оригинальные статьи и 4 рерайта на каждую. Для тех кто оперативно сможет сделать. Указывайте скайп для связи.Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн сайта необходимо сменить его для сайта. сайт сделан на umi. Оставляете скайп для связиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
необходимо провести следующие работы: «возвращать 200 ОК на запросы не содержащие GET параметр id. Как крайний вариант - возвращать 200 код вместо 404 при запросе несуществующих страниц.» Указывайте скайп ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать баннеры согласно тех требованиям https://target.mail.ru/adv/help/rules/contents Пишите скайп для контактаБаннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо срочно сверстать 3 страницы сайта. psd есть. Предложение для тех кто сразу может приступить.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо структурировать меню сайта http://prntscr.com/4u7udk сейчас оно такого вида. необходимо вывести в меню производителей а далее будет выпадение по моделям. оставляйте скайп или пишите в сообщенияВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо сделать планировку дома размером 8 на 9. 2 этажа. Указывайте срок реализации и скайп для связи.Архитектура зданий14 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт с админкой jboss. Есть верстка внутренней страницы сайта. доступ через sftp. необходимо эту верстку прикрупить к сайту. Нужно срочно. оставляйте скайп для связи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо поставить слайдер на сайт. Пишите кто сразу сможет приступить. Указывайте скайпВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Наполнение интернет магазина на битриксе около 100 товаров. Указывайте цену за 1 товар и скайп для связи. Для тех кто сразу сможет приступить!!!Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать красивую планировку домов из имеющихся таких планировок около 15 . Ваш бюджет и скайп для связи.Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо из более 100 файлов exel собрать в 1 единый. задание срочно пишите кто сразу может приступить. желателен скайп для связи.Редактирование и Корректура1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо сверстать 3 и страницы сайта. Сделать нужно срочно. Кто готов сразу приступить к работе оставляйте скайп для связи.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать дизайн 3 х внутренних страниц оформление текста только внутри сайта. оставляйте скайп кто может сделать сегодня.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо внести мелкие правки на сайт пишите кто разбирается в этом. скайп для связиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
На сайте перестали открываться фото в 11 explorer. Пишите скайп для контактаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад