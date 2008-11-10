Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я могу подобрать для вашего проекта лучших исполнителей,

организовать их работу, взять на себя обязательства и выполнить их.

Я специализируюсь на порталах, интернет магазинах, корпоративных сайтах.

Схема работы:

1. встречаемся, знакомимся. В Москве я живу, в Киев иногда езжу. За интересным проектом могу приехать и в другой город.

2. составляем техническое задание. Этап платный. Стоит 10-15% стоимости проекта.

3. работа делится на этапы и начинается. всегда предусматриваем пару недель на форс-мажоры и тестирование.

4. я сделаю вам хорошую скидку, если вы закажите продвижение.

Схема оплаты:

1. Предоплата. Размер не важен, важен факт.

2. Оплата по этапам. Для спокойствия заказчика этапы могут быть небольшими.

3. Если работаем не первый раз, возможен старт без предоплаты, но касаться это будет только технической части.

4. Предпочтительные способы оплаты а) нал., б) банковский перевод на реквизиты физ-лица.

Пожалуйста не предлагайте мне: что-нибудь скопировать, "натянуть" готовый дизайн на "любую" цмс, работать по чужим "готовым" идеям, пхп.