Слайды

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Завершен4 заявки186 просмотров

Доделать слайды в током же стиле как сделано

Нужно добавить в слайды только схемы с текстом и законодательство веделеное в рамке из файла "ОСНОВЫ ПК(раздатка)"

12 лет назад
oksanga80
Оксана 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

x-rays
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена хорошо и быстро. Успехов!!!
Сотрудничеством доволен! Точно поставлены задачи, быстро опалена работа.

Заявки фрилансеров

x-rays
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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