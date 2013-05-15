Здравствуйте. Нужно нарисовать мультфильм по готовому сценарию, красивой картинки не требуется главное смысл, сценарий присутсвует, мультфильм должен длиться 3 минуты, в принципе весь сюжет происходит почти на одной не сложной сцене. бюджет будем ...
Слайды
Доделать слайды в током же стиле как сделано
Нужно добавить в слайды только схемы с текстом и законодательство веделеное в рамке из файла "ОСНОВЫ ПК(раздатка)"
Выбранный исполнитель
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