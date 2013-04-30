Комикс

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Закрыт10 заявок240 просмотров

Здравствуйте.

Нужно нарисовать мультфильм по готовому сценарию, красивой картинки не требуется главное смысл, сценарий присутсвует, мультфильм должен длиться 3 минуты, в принципе весь сюжет происходит почти на одной не сложной сцене.

бюджет будем обсуждать с исполнителем, и в принципе все вопросы будут решаться так сказать при виртуальном общении=)

12 лет назад
Anasta77792
Анастасия 
32 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров