Здравствуйте.

Нужно нарисовать мультфильм по готовому сценарию, красивой картинки не требуется главное смысл, сценарий присутсвует, мультфильм должен длиться 3 минуты, в принципе весь сюжет происходит почти на одной не сложной сцене.

бюджет будем обсуждать с исполнителем, и в принципе все вопросы будут решаться так сказать при виртуальном общении=)