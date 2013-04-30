Требуется дизайнер для создания картинок к статьям по теме заработка и тизеров по теме здоровья. Портфолио обязательно.
Миниатюрные иллюстрации для интернет-магазина
Для украшения интернет-магазина нужно разработать серию миниатюрных иллюстраций в пределах 125x125 пикс.
Нужно изобразить людей в разных ситуациях, получающих удовольствие от использования компьютерной техники – компьютера, ноута, наушников, плазмы, «акустики пять один». Чтобы его созерцание доставляло радость и стимулировало посетителей интернет-магазина компьютерной техники её покупать.
Оплата: 800 руб. за каждую иллюстрацию. Если очень понравится, закажу 4-6 штук.
Выдавать результат необходимо сразу по мере выполнения каждой иллюстрации (а не скопом в конце) – тогда все будут довольны – иллюстратор сэкономит время на переделках, а заказчик получит от работы положительные эмоции.
Фрилансеров без портфолио просьба не беспокоить.
В приложении подробное ТЗ.
Заявки фрилансеров
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