Простенькая эмблемка-логотип

Нужно быстро нарисовать картинку-эмблемку в векторе (cdr или ):

Рисунок (фотореалистичность не нужна) псевдообъемная (выполненная под наклоном) медицинская таблетка белого или бледно-серого цвета с вдавленным рисунком фиги (кукиша). Вдавленная поверхность может отличаться по цвету, допустим, быть золотистого цвета, если это не повлияет на узнаваемость.

По кругу вокруг таблетки надпись на темно-красном фоне: «Лекарство от глупости и бедности»

Таблетка типа такой:

http://vector-images.com/clipart/clp551745/?lang=rus

Общая компоновка и надпись типа как тут (средний ряд, крайние слева и справа):

http://ivan-off.com/vektornyj-klipart/2197-kollekciya-vektornyh-logotipov-dlya-meduchrezhdeniy.html

Бюджет 600 российских рублей.