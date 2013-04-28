Нарисовать хедер для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт20 заявок246 просмотров

Требуется нарисовать несложную шапку сайта.

Детали в ТЗ.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
malivar
Кирилл 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна сайта детского центра

    Необходимо разработать дизайн сайта небольшой сети детского садов/центров. Есть фирменный стиль (бланк, логотип), нужно сделать сайт на его основе. Суперкреатива не требуется, нужен сайт с простым, чистым стилем, читаемыми текстами, заголовками. Что-то ...

    HTML
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Акция

    $100

    Акция "Заказ с собой, скидка 10% банер 2000x1000, A4 Надо сделать лучше чем показано на примере. Текст тот же.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Макет сертификата дилера, а4

    Здравствуйте, требуется креатив макета сертификата дилера, а4. За основу можно взять любой векторный скертификат "с защитой", т.е. узорами линий а-ля гравюра (можно по периметру, главное, использовать "незаежженые" узоры). В центре помещаем карту (заказчик хочет сам ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрация

    $50

    Необходимо разработать небольшую иллюстрацию по теме "Электроника". Размер иллюстрации в пикселях: по ширине 300-400, по высоте 80-100. На иллюстрации должен быть текст "Электронщики", а также соответствующий теме рисунок на ваше усмотрение. К примеру какие-нибудь ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать униформу на портрете

    Есть фото мужчины в полиграфическом качестве, он одет в гражданскую одежду. Есть образец: человек в форме, ракурсы совпадают, но в очень низком разрешении. Необходимо "одеть" "гражданского" в форму, нарисовать изображение полиграфического качества. особая ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовка 2х логотипов

    $50

    Имеются два растровых логотипа. Первый - сложный, надпись (с кучей цветов) Второй - совсем простой, в виде зверька (4 цвета) Задача - взять эти логотипы и перерисовать (не конвертнуть, а ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать в стиле советского агитплаката

    Любители стиля советского агитплаката приглашаются для создания иллюстрации в данном стиле. В идеале хотелось бы помимо самой иллюстрации получить и макет визитки с данной иллюстрацией. Идея - при общении. От претендентов - ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна инструкция в форме инфографики

    Есть скучная пошаговая инструкция в форме текста. med-trening.ru/pages/keep... (непосредственно шаги идут со слов "клиент Вася позвонил 10.08" Хочется ее превратить в наглядную и простую инфографику с человечками и стрелками. ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад