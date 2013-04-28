Необходимо разработать дизайн сайта небольшой сети детского садов/центров. Есть фирменный стиль (бланк, логотип), нужно сделать сайт на его основе. Суперкреатива не требуется, нужен сайт с простым, чистым стилем, читаемыми текстами, заголовками. Что-то ...
Нарисовать хедер для сайта
Требуется нарисовать несложную шапку сайта.
Детали в ТЗ.
Жду ваших предложений.
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