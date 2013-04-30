Нарисовать униформу на портрете

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Завершен5 заявок164 просмотра

Есть фото мужчины в полиграфическом качестве, он одет в гражданскую одежду. Есть образец: человек в форме, ракурсы совпадают, но в очень низком разрешении.

Необходимо "одеть" "гражданского" в форму, нарисовать изображение полиграфического качества. особая детализация не нужна - изображение будет переносится на камень (памятник).

12 лет назад
bol
60 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличная и оперативная работа. Отзыв положительный
Было приятно поработать. Четкое ТЗ, сказал- оплатил , никаких задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Big_O_o
Андрей 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад