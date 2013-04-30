Нарисовать униформу на портрете

Есть фото мужчины в полиграфическом качестве, он одет в гражданскую одежду. Есть образец: человек в форме, ракурсы совпадают, но в очень низком разрешении.

Необходимо "одеть" "гражданского" в форму, нарисовать изображение полиграфического качества. особая детализация не нужна - изображение будет переносится на камень (памятник).