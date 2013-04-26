Переделать картинку кнопки

На странице http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/sales_events.php

Есть внизу 2 большие кнопки. Красная "Купить за 9900"

Ее надо переделать в "Купить за 1000", можно нарисовать заново. Как видно она должна совпадать по стилю с зеленой. Шрифт и тень.

Главная проблема: исходника нет. Надо переделывать с самой картинки.

Кто может нарисовать/переделать, при отклике - пишите стоимость работы и срок. Желательно сделать за сегодня.

Идеально будет, если предоставите исходник в psd