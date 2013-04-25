Нарисовать векторный рисунок

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Закрыт15 заявок247 просмотров

Нарисовать векторный рисунок в таком же стиле как на картинке серый фон. Сайт посвящен книгам и авторам, на рисунке должно быть изображено человек пишущий книгу, книги и что-то по такой тематике))) например стеллаж с книгами.

12 лет назад
onyx123123
Сергей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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