Надо сделать 3 изображения для видов утепления быстровозводимых зданий: 1. Полистовая сборка 2. Сендвич-панели 3. Неутепленные здания Изображения можно сделать по подобию тех, что прикрепила, но чтобы отличались цветом, размером. Главное, ...
Нарисовать векторный рисунок
Нарисовать векторный рисунок в таком же стиле как на картинке серый фон. Сайт посвящен книгам и авторам, на рисунке должно быть изображено человек пишущий книгу, книги и что-то по такой тематике))) например стеллаж с книгами.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Нарисовать иллюстрацию для книжки, кота-садовода. Сроки очень сжатые. Буквально до 11.00 утра завтрашнего дня 25.05. Стилистика примерно такая - http://arts.in.ua/i/1976/f_47904.jpg Обязательно портфолиоИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Оплата 5000 руб. за 15 штук, график оговаривается индивидуально. Приступить можно сегодня. Оплата будет по договору, поэтому сорри только граждане РФ, + налоги. Схема работы: Шаржи нужно рисовать быстро, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Необходима интересная аватарка для публичной страницы под названием Женская лига (интересные статьи,новости, юмор и прочее)Закрыт12 лет назад
- $500
Требуется нарисовать модели машин, максимально реалистичные, учитывать тени. Нужно саму машину + тюнинг к ней(пороги, бампера, спойлер) из прикрепил. Нужно отрисовать 25 машин, бюджет до 15 000, будет зависеть от исполнения, макс реалистичные нужны ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо отрисовать хохлому Симачева в формате eps для резки шаблона на плотере…Завершен12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать 4 иконки одного стиля http://joxi.ru/7tR4Udg5CbB5edIObnM. Эти иконки символизируют сервисы на сайте http://www.express.ru/, но иконки взяты из интернета, а нам нужны свои. Для исполнения заказа требуется профессионал. Без ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Привет Нужно изобразить ( скопировать с интернета и подправить ) 107 картинки примерного размера 80х80 пикселей в одинаковом графическом плакатном стиле времен Холодной Войны. Эти картинки будут накладываться на несколько газетных ...Завершен12 лет назад
Необходимо придумать и нарисовать много тематических картинок, в одном стиле, для страниц юридического сайта, порядка 100 шт. Пример размера и размещения картинки: http://ll-nasledstvo.ru/com-nedvijimost/zdaniya Сайт будет другой, более о разнообразный по услугам. Небольшие ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад