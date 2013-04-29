Перерисовка 2х логотипов

Имеются два растровых логотипа.

Первый - сложный, надпись (с кучей цветов)

Второй - совсем простой, в виде зверька (4 цвета)

Задача - взять эти логотипы и перерисовать (не конвертнуть, а именно перерисовать) в векторе.

На выходе, естественно, должно быть качество лучше оригинала.