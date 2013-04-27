Имеются два растровых логотипа. Первый - сложный, надпись (с кучей цветов) Второй - совсем простой, в виде зверька (4 цвета) Задача - взять эти логотипы и перерисовать (не конвертнуть, а ...
Нарисовать эскиз решетки
Нарисовать 3d эскиз решетки
Заявки фрилансеров
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