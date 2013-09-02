Разработка дизайна сайта детского центра

Необходимо разработать дизайн сайта небольшой сети детского садов/центров.

Есть фирменный стиль (бланк, логотип), нужно сделать сайт на его основе.

Суперкреатива не требуется, нужен сайт с простым, чистым стилем, читаемыми текстами, заголовками.

Что-то вроде

http://www.templatemonster.com/demo/38425.html

http://www.templatemonster.com/demo/25799.html

http://www.templatemonster.com/demo/24804.html

Главная страница + около 5 внутренних.

ТЗ со схемами готов выслать. Если Вы заняты по другим проектам - не пишите.

Писать лучше на почту: [email protected] с примерами работ, выполненными в таком стиле и вилкой цен.

Сроки поджимают.

Предложения от веб-студий не рассматриваются, интересует только конкретный исполнитель.