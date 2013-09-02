Разработка дизайна сайта детского центра

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен21 заявка288 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта небольшой сети детского садов/центров.

Есть фирменный стиль (бланк, логотип), нужно сделать сайт на его основе.

Суперкреатива не требуется, нужен сайт с простым, чистым стилем, читаемыми текстами, заголовками.

Что-то вроде

http://www.templatemonster.com/demo/38425.html

http://www.templatemonster.com/demo/25799.html

http://www.templatemonster.com/demo/24804.html

Главная страница + около 5 внутренних.

ТЗ со схемами готов выслать. Если Вы заняты по другим проектам - не пишите.

Писать лучше на почту: [email protected] с примерами работ, выполненными в таком стиле и вилкой цен.

Сроки поджимают.

Предложения от веб-студий не рассматриваются, интересует только конкретный исполнитель.

HTML
12 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$250
5 дней
Елизавета справилась с задачей на отлично, рекомендую как профессионального и терпеливого исполнителя!
Приятно работать с таким человеком, как Сергей. Всегда четко формулирует ТЗ, дает конструктивные замечания и достойно оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

elizvladim
Елизавета 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад

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