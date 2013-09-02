Акция "Заказ с собой, скидка 10% банер 2000x1000, A4 Надо сделать лучше чем показано на примере. Текст тот же.
Разработка дизайна сайта детского центра
Необходимо разработать дизайн сайта небольшой сети детского садов/центров.
Есть фирменный стиль (бланк, логотип), нужно сделать сайт на его основе.
Суперкреатива не требуется, нужен сайт с простым, чистым стилем, читаемыми текстами, заголовками.
Что-то вроде
http://www.templatemonster.com/demo/38425.html
http://www.templatemonster.com/demo/25799.html
http://www.templatemonster.com/demo/24804.html
Главная страница + около 5 внутренних.
ТЗ со схемами готов выслать. Если Вы заняты по другим проектам - не пишите.
Писать лучше на почту: [email protected] с примерами работ, выполненными в таком стиле и вилкой цен.
Сроки поджимают.
Предложения от веб-студий не рассматриваются, интересует только конкретный исполнитель.
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