Иллюстрация

Необходимо разработать небольшую иллюстрацию по теме "Электроника". Размер иллюстрации в пикселях: по ширине 300-400, по высоте 80-100.

На иллюстрации должен быть текст "Электронщики", а также соответствующий теме рисунок на ваше усмотрение. К примеру какие-нибудь веселенькие роботизированные человечки/электроники. В общем тут дизайнеру виднее.

Оплата WM или ЯД.

P.S. Просьба в личку не писать и в проекте сразу указывать вашу стоимость и сроки.