Иллюстрация

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок211 просмотров

Необходимо разработать небольшую иллюстрацию по теме "Электроника". Размер иллюстрации в пикселях: по ширине 300-400, по высоте 80-100.

На иллюстрации должен быть текст "Электронщики", а также соответствующий теме рисунок на ваше усмотрение. К примеру какие-нибудь веселенькие роботизированные человечки/электроники. В общем тут дизайнеру виднее.

Оплата WM или ЯД.

P.S. Просьба в личку не писать и в проекте сразу указывать вашу стоимость и сроки.

12 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Сотрудничеством доволен. Все сделано в срок, плюс несколько разных вариантов. Все понравилось.
Все прекрасно, не смотря на довольно противоречивый никнейм, Анатолий человек надежный и щедрый. Я так думаю это качества идеального заказчика...)Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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