Герой для оптики

"1. Целевая аудитория (выберите)

мы стараемся охватить всю аудиторию, это и дети, пожилые люди и даже не очкарики (солнечные очки, цветные линзы)

2. Где находится большинство ваших покупателей, кто они (опишите)

г. Москва и область 23 салона, ориентированы на бизнес сегмент и на эконом

3. Тип, возраст, пол персонажа (выберите)

- человек-мультик, игрушечный

- возраст детский

4. Эмоции и впечатления

Впечатление положительное должен создавать, добрый, веселый, в очках

5. Стиль персонажа

- мультипликационный

6. Нужно ли использовать в образе персонажа лого ?

можно

7. Укажите размеры в которых вам понадобится персонаж

использовать будем как в миниатюрных форматах (на визитках, бланках, конвертах), так и на широкоформатке (реклама на транспорте, билборды), в дальнейшем возможно будем снимать видео с персонажем.

8. Использование (носители)

Использовать персонаж мы будем в рекламе сезонной (акции плакаты, щиты рекламные),

рекламе услуг которые оказывает наша оптика (навигация по салонам,в торговых центрах, стрелки, указатели),

в видео роликах для ТВ (видео)

Полиграфия, наружная реклама будет - да"