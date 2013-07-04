Герой для оптики

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка100 просмотров

"1. Целевая аудитория (выберите)

мы стараемся охватить всю аудиторию, это и дети, пожилые люди и даже не очкарики (солнечные очки, цветные линзы)

2. Где находится большинство ваших покупателей, кто они (опишите)

г. Москва и область 23 салона, ориентированы на бизнес сегмент и на эконом

3. Тип, возраст, пол персонажа (выберите)

- человек-мультик, игрушечный

- возраст детский

4. Эмоции и впечатления

Впечатление положительное должен создавать, добрый, веселый, в очках

5. Стиль персонажа

- мультипликационный

6. Нужно ли использовать в образе персонажа лого ?

можно

7. Укажите размеры в которых вам понадобится персонаж

использовать будем как в миниатюрных форматах (на визитках, бланках, конвертах), так и на широкоформатке (реклама на транспорте, билборды), в дальнейшем возможно будем снимать видео с персонажем.

8. Использование (носители)

Использовать персонаж мы будем в рекламе сезонной (акции плакаты, щиты рекламные),

рекламе услуг которые оказывает наша оптика (навигация по салонам,в торговых центрах, стрелки, указатели),

в видео роликах для ТВ (видео)

Полиграфия, наружная реклама будет - да"

12 лет назад
kat1404
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$260
6 дней
Отличный дизайнер, работа выполнена четко и грамотно. Вместо одного героя было выбрано 3, все варианты представленные Дарьей были хорошие, сложно выбрать было что то одно! Спасибо за сотрудничество!
Приём и оплата работы - вовремя, задание - чёткое. Webmoney по тех. причинам задержал платёж по сделке, Екатерина очень помогла в разрешении этой не самой приятной ситуации. Спасибо за проект. Буду рада сотрудничать. С ув., Дарья

Заявки фрилансеров

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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