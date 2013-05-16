Дизайн интерфейса

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Завершен1 заявка103 просмотра

Дизайн интерфейса по ТЗ

12 лет назад
lifeware
Алексей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$120
7 дней
Отличная графика и ответственное отношение к работе. Будем сотрудничать еще!
Только положительные эмоции от совместной работы, спасибо!

Заявки фрилансеров

pandochka
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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