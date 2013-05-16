Дизайн интерфейса

Надо сделать 3 изображения для видов утепления быстровозводимых зданий: 1. Полистовая сборка 2. Сендвич-панели 3. Неутепленные здания Изображения можно сделать по подобию тех, что прикрепила, но чтобы отличались цветом, размером. Главное, ...
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