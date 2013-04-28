Есть фото мужчины в полиграфическом качестве, он одет в гражданскую одежду. Есть образец: человек в форме, ракурсы совпадают, но в очень низком разрешении. Необходимо "одеть" "гражданского" в форму, нарисовать изображение полиграфического качества. особая ...
Инфографика
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На странице 2 текстовых блока.
БЛОК 1
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1. РАСЧИТАЙТЕ нажмите, чтобы расчитать заказ с помощью калькулятора
2. ЗАПОЛНИТЕ ПРОСТУЮ ФОРМУ ЗАКАЗА в зависимости от сложности и срочности вашего задания,
Вы можете отправить и оплатить заказ сразу, либо предварительно оставить контактные данные,
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4. КУРЬЕРСКАЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА стоимость курьерской доставки по Москве — 249 рублей
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Цифры, иллюстрирующие пошаговую последовательность действий, расположить по траектории движения взгляда (буквой Z) либо по кругу (1 — где 12 часов, 2 — где 3 часа и далее по часовой стрелке).
Подблоки соединяются стрелочками (гладкие кривые).
Все это дело будет интерактивным, т.е. там, где написано «рассчитайте» и «нажмите», можно будет нажимать.
Нужно это показать графически. Это важно
В целом нужно чтобы удерживалось внимание, было не скучно и не слишком много всего.
БЛОК 2
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+ ДЛЯ БИЗНЕСА перевод документов, перевод материалов для сайтов, интерфейсов, технической документации, руководств, презентаций
+ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ перевод рефератов, курсовых работ, топиков, тематических статей
+ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ перевод писем и коротких сообщений
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Блок 2 в виде списка (можно использовать какие-нибудь маркеры списка, только желательно не банальные галочки или точки) слева в 1 или снизу в 3 колонки.
Размеры: ширина 940px, высота ~540px
Формат: исходник psd и jpeg
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