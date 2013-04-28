Инфографика

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка101 просмотр

Шрифт заголовков: на сайте используется Roboto Condensed или сочетающийся. Размер заголовков на сайте — 16px

Должен вписываться в дизайн (во вложении)

На странице 2 текстовых блока.

БЛОК 1

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1. РАСЧИТАЙТЕ нажмите, чтобы расчитать заказ с помощью калькулятора

2. ЗАПОЛНИТЕ ПРОСТУЮ ФОРМУ ЗАКАЗА в зависимости от сложности и срочности вашего задания,

Вы можете отправить и оплатить заказ сразу, либо предварительно оставить контактные данные,

чтобы мы Вам перезвонили

3. РАБОТА НАД ВАШИМ ТЕКСТОМ началась!

4. КУРЬЕРСКАЯ ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ ДОСТАВКА стоимость курьерской доставки по Москве — 249 рублей

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Цифры, иллюстрирующие пошаговую последовательность действий, расположить по траектории движения взгляда (буквой Z) либо по кругу (1 — где 12 часов, 2 — где 3 часа и далее по часовой стрелке).

Подблоки соединяются стрелочками (гладкие кривые).

Все это дело будет интерактивным, т.е. там, где написано «рассчитайте» и «нажмите», можно будет нажимать.

Нужно это показать графически. Это важно

В целом нужно чтобы удерживалось внимание, было не скучно и не слишком много всего.

БЛОК 2

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+ ДЛЯ БИЗНЕСА перевод документов, перевод материалов для сайтов, интерфейсов, технической документации, руководств, презентаций

+ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ перевод рефератов, курсовых работ, топиков, тематических статей

+ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ перевод писем и коротких сообщений

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Блок 2 в виде списка (можно использовать какие-нибудь маркеры списка, только желательно не банальные галочки или точки) слева в 1 или снизу в 3 колонки.

Размеры: ширина 940px, высота ~540px

Формат: исходник psd и jpeg

12 лет назад
lisixs
45 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
Все супер, четкая раздача при постановке задания и замечательная обратная связь при приеме. Оплата без задержек, общение в модальности "легко и приятно". Мое спасибо прилагается к моей благодарности)

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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