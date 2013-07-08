Необходимо разработать небольшую иллюстрацию по теме "Электроника". Размер иллюстрации в пикселях: по ширине 300-400, по высоте 80-100. На иллюстрации должен быть текст "Электронщики", а также соответствующий теме рисунок на ваше усмотрение. К примеру какие-нибудь ...
Макет сертификата дилера, а4
Здравствуйте, требуется креатив макета сертификата дилера, а4. За основу можно взять любой векторный скертификат "с защитой", т.е. узорами линий а-ля гравюра (можно по периметру, главное, использовать "незаежженые" узоры). В центре помещаем карту (заказчик хочет сам потом раскрашивать нужный регион в Иллюстраторе) - за донора и образец можно брать эту: http://tianli-russia.ru/map/ Визитку, как образец фирменного стиля прикладываю. Заглушка сайта выглядит так: http://tianli-russia.ru/ Текст: СЕРТИФИКАТ. Настоящий сертификат удостоверяет, что ООО «_______», г. ____________, является официальным дилером TIANLY RUSSIA территории округа ___________ Российской Федерации. Сертификат действует до 31 января 2013 года.
Выбранный исполнитель
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