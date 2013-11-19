Акция

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок371 просмотр

Акция "Заказ с собой, скидка 10% банер 2000x1000, A4

Надо сделать лучше чем показано на примере.

Текст тот же.

12 лет назад
pizzaodua
46 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
3 дня
Сделано нормально
Крайне не рекомендую этого заказчика к сотрудничеству: мало того что вместо 1 оговореного макета пришлось делать 2 (так как заказчику "по стилистике что-то не то"), так еще и тянулась эта эпопея 2 недели. А отзыв о сотрудничестве оставил вообще через 8 месяцев)) Так что если хотите потерять время и нервы можете попробовать посотрудничать. Отзыв положительный так как оплата была произведена, но впечатление от сотрудничества остались"яркие".

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Макет сертификата дилера, а4

    Здравствуйте, требуется креатив макета сертификата дилера, а4. За основу можно взять любой векторный скертификат "с защитой", т.е. узорами линий а-ля гравюра (можно по периметру, главное, использовать "незаежженые" узоры). В центре помещаем карту (заказчик хочет сам ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иллюстрация

    $50

    Необходимо разработать небольшую иллюстрацию по теме "Электроника". Размер иллюстрации в пикселях: по ширине 300-400, по высоте 80-100. На иллюстрации должен быть текст "Электронщики", а также соответствующий теме рисунок на ваше усмотрение. К примеру какие-нибудь ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать униформу на портрете

    Есть фото мужчины в полиграфическом качестве, он одет в гражданскую одежду. Есть образец: человек в форме, ракурсы совпадают, но в очень низком разрешении. Необходимо "одеть" "гражданского" в форму, нарисовать изображение полиграфического качества. особая ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перерисовка 2х логотипов

    $50

    Имеются два растровых логотипа. Первый - сложный, надпись (с кучей цветов) Второй - совсем простой, в виде зверька (4 цвета) Задача - взять эти логотипы и перерисовать (не конвертнуть, а ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать в стиле советского агитплаката

    Любители стиля советского агитплаката приглашаются для создания иллюстрации в данном стиле. В идеале хотелось бы помимо самой иллюстрации получить и макет визитки с данной иллюстрацией. Идея - при общении. От претендентов - ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна инструкция в форме инфографики

    Есть скучная пошаговая инструкция в форме текста. med-trening.ru/pages/keep... (непосредственно шаги идут со слов "клиент Вася позвонил 10.08" Хочется ее превратить в наглядную и простую инфографику с человечками и стрелками. ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать картинку кнопки

    На странице http://www.b2bbasis.ru/ru/subscribe/sales_events.php Есть внизу 2 большие кнопки. Красная "Купить за 9900" Ее надо переделать в "Купить за 1000", можно нарисовать заново. Как видно она должна совпадать по стилю с ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад