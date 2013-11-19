Крайне не рекомендую этого заказчика к сотрудничеству: мало того что вместо 1 оговореного макета пришлось делать 2 (так как заказчику "по стилистике что-то не то"), так еще и тянулась эта эпопея 2 недели. А отзыв о сотрудничестве оставил вообще через 8 месяцев)) Так что если хотите потерять время и нервы можете попробовать посотрудничать. Отзыв положительный так как оплата была произведена, но впечатление от сотрудничества остались"яркие".