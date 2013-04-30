Создать шапку для сайта, примеры в приложении

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Закрыт7 заявок122 просмотра

Здравствуйте.

Нужно создать шапку для сайта, тематика: городское озеленение, благоустройство дворов.

На картинке должны быть следующие элементы:

1. двор дома, в котором сажают деревья

2. дети играют в песочнице или на горке

3. клумбы с цветами

Примерный уровень работ во вложенном файле.

Оплата сразу.

Спасибо.

12 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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