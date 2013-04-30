Создать шапку для сайта, примеры в приложении

Необходимо разработать небольшую иллюстрацию по теме "Электроника". Размер иллюстрации в пикселях: по ширине 300-400, по высоте 80-100. На иллюстрации должен быть текст "Электронщики", а также соответствующий теме рисунок на ваше усмотрение. К примеру какие-нибудь ...