Отрисовка иконок для сайта страховой фирмы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок208 просмотров

Здравствуйте.

Нужно нарисовать 4 иконки-иллюстрации для сайта, посвященного оформлению полисов автострахования каско в режиме онлайн.

Требуются следующие иконки:

1. "Как это работает?"

2. "Оплата"

3. "Клиентам"

4. "Расчет" или "Заказ расчета"

Размер иконок 150 на 150, в идеале 250 на 250, которые будут нормально смотреться в уменьшенном (до 150) виде, по внешнему виду они должны вписываться в готовый дизайн сайта.

Хочется, чтобы рисунки были достаточно детализированные, нарисованные "с нуля".

Желаемый срок работы - 1-2 дня.

По поводу бюджета я несколько "плаваю" в этой тематике, поэтому, пожалуйста, назовите стоимость своей работы и дайте пару примеров, по которым я смогу оценить её качество.

Опишите ваши условия работы и скажите, насколько вы сможете выполнить указанные выше пожелания.

12 лет назад
ewq001
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

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