Комикс, иллюстрирующий процесс оплаты пользоват.

Здравствуйте.

Нужно нарисовать процесс оплаты человеком страховки каско. Всего в комиксе будет присутствовать около 20 кадров, 12 из которых практически повторяют друга.

"Сюжет" продуман довольно подробно. Если это важно для постановки задачи, то на кадрах будет изображен процесс передачи денег от одного человека другому с минимальным изображением эмоций, листы календаря, езда на автомобиле. Так же от комикса будет небольшое ответвление, изображающее аварию и возмещение суммы по страховке.

Комикс будет размещен на сайте в разделе "как это работает?" и должен максимально понятно объяснять пользователю механизм поэтапной оплаты страховки.

Рисовка комикса должна быть довольно простой, без какой-то прорисовки деталей. Что-то вроде цветного "скетча", но я могу плавать в терминах.

Бюджет указан в качестве ориентира и может быть изменен. Скажите, в какой срок вы сможете уложиться, как быстро я смогу увидеть первые результаты и сколько возьмете за работу? Покажите примеры подобных работ.