Здравствуйте. Нужно создать шапку для сайта, тематика: городское озеленение, благоустройство дворов. На картинке должны быть следующие элементы: 1. двор дома, в котором сажают деревья 2. дети играют в песочнице или ...
Картинка на тему кофе-кафе
Требуется картинка-обрамление продающей странички на тему Кафе, Кафейня, кофе...
Пример: http://schastlivaya-ya.ru/wppage/mega-trening/
Только здесь цветы, а мне надо кофе.
Для странички: http://ra-class.justclick.ru/3
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