Оперативная помощь в отрисовке серии рисунков

Друзья, нужна Ваша помощь в течение этого дня! Мне нужен дизайнер со знанием иллюстратора (и желательно с навыками рисунка от руки, и не для того, чтобы что-то рисовать от руки, а для того, чтобы просто выдавать хороший продукт на выходе). Всего на 1 день! Т.е. вы говорите - я готов сегодня до 21-00 (по МСК) поработать. Я буду высылать Вам векторные исходники, по ним нужны правки, согласовывать их нужно в оперативном режиме в джипеге со мной.

Нужен в общем адекватный и приятный в общении человек. По оплате - оплата в понедельник, т.к. сейчас нет доступа к электронным деньгам. Но проблем с оплатой не будет (посмотрите количество реализованных проектов, время в сервисе, стоимость проектов и отзывы).