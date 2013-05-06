Оперативная помощь в отрисовке серии рисунков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок222 просмотра

Друзья, нужна Ваша помощь в течение этого дня! Мне нужен дизайнер со знанием иллюстратора (и желательно с навыками рисунка от руки, и не для того, чтобы что-то рисовать от руки, а для того, чтобы просто выдавать хороший продукт на выходе). Всего на 1 день! Т.е. вы говорите - я готов сегодня до 21-00 (по МСК) поработать. Я буду высылать Вам векторные исходники, по ним нужны правки, согласовывать их нужно в оперативном режиме в джипеге со мной.

Нужен в общем адекватный и приятный в общении человек. По оплате - оплата в понедельник, т.к. сейчас нет доступа к электронным деньгам. Но проблем с оплатой не будет (посмотрите количество реализованных проектов, время в сервисе, стоимость проектов и отзывы).

12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Быстро, качественно и вообще хорошо )
Приятная работа. Быстрая оплата. Рекомендую Заказчика.

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
53 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад