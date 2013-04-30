Для украшения интернет-магазина нужно разработать серию миниатюрных иллюстраций в пределах 125x125 пикс. Нужно изобразить людей в разных ситуациях, получающих удовольствие от использования компьютерной техники – компьютера, ноута, наушников, плазмы, «акустики пять один». ...
Техдизайн. Перерисовать девушку по фотке
На прикреплённой картинке три изображения. Нужно отрисовать девушку сверху, или справа, приблизительно в таком же стиле, как и нижняя картинка.
1). Мне лично более симпатична правая девушка.
2). Изображений лучшего качества у меня нет.
Т.е. девушка сама по себе меня устраивает, но в дизайн просится именно рисованная её версия.
Плачу в WebMoney по факту. Опытным исполнителям могу сделать предоплату до 50%. Сроки важны.
Указываем срок, цену, примеры работ в этом направлении.
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