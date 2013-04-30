Техдизайн. Перерисовать девушку по фотке

На прикреплённой картинке три изображения. Нужно отрисовать девушку сверху, или справа, приблизительно в таком же стиле, как и нижняя картинка.

1). Мне лично более симпатична правая девушка.

2). Изображений лучшего качества у меня нет.

Т.е. девушка сама по себе меня устраивает, но в дизайн просится именно рисованная её версия.

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