Доработать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка99 просмотров

Сделать то, не знаю чего, но обязательно, чтобы была красивая девушка, красная/розовая роза и название компании.

12 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 дней назад
12 лет назад
$20
1 день
Быстро! Качественно! Рад сотрудничеству!
Все договоренности соблюдены. Рада сотрудничеству, рекомендуемую заказчика!

Заявки фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
7 дней назад
12 лет назад