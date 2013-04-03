Сделать набросок главной страницы сайта в плоскости по нашему эскизу. Т.е. надо сделать еще не дизайн под верстку, а пока еще только набросок, но уже приближенный к стандартам фиксированного дизайна(по пропорциям), чтобы видеть как вмещаются ...