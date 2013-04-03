wsoftw

Антон wsoftw

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

siting
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$42
10 баллов
11 лет назад
Дизайн авторана и проводника к авторану
Сотрудничество как всегда на высшем уровне
Дизайн программы сделан отлично.
Ответный отзыв
siting
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Несложный логотип и фирменный стиль
Приятно было работать с Антоном интересный заказ, достойная оплата и своевременная
Хорошая работа. Заказали еще интерфейс.
Ответный отзыв
deils
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$16
10 баллов
12 лет назад
Отрисовка логотипа
Отличный заказчик, доволен сотрудничеством с ним!
Задание выполнено оперативно, без вопросов.
Ответный отзыв
SerRoza
Сергей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать пару схожих схем
Все отлично. Быстро, понятно, без "выноса мозга". Было комфортно работать.
Оперативное исполнение.
Ответный отзыв
deils
33 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Несложный логотип
PHP
Очень доволен сотрудничеством с Антоном. Буду рад ещё раз с ним сотрудничать. Работу оплатил сполна!
Понравилась работа. Специалист победил сразу в двух наших конкурсах.
Ответный отзыв
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