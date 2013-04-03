окно авторана и окно проводника вызываемого нажатием на кнопки авторана
- $42Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $70
Необходимо разработать несложный логотип для строительной справочной системы. Название: «НЭТАЛОН». Помимо логотипа необходимо разработать фирменный стиль для DVD-диска на основе этого логотипа и наклейку на бумажный конверт для DVD-диска. Логотип должен быть простым, без лишнего. ...Завершен11 лет назад
Картинка для раздела Цифровая дистрибуция Dr. Web вот сюда http://www.wsoftw.ru/e-store/xml_catalog/2725/ рассмотрим предложения по обеспечению картинками всех разделов и товаров касперского и доктора вебаЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $16
Отрисовка логоЗавершен12 лет назад
- $100
Дорисовка главкаДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Сделать набросок главной страницы сайта в плоскости по нашему эскизу. Т.е. надо сделать еще не дизайн под верстку, а пока еще только набросок, но уже приближенный к стандартам фиксированного дизайна(по пропорциям), чтобы видеть как вмещаются ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Требуется посмотреть несколько скриптов для платформы Битрикса и дать заключение по возможному сроку их изготовления.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нам нужно сделать первоначальный набросок дизайна главной страницы улицы с домами, вот к этим сайтам http://www.inzhsoft.ru http://www.wsoftw.ru/index2.php Надо нарисовать набросок-мотиватор главной страницы игровой соцсети. Это улица города, где на улице ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $7
Отрисовать две однотипные схемы друг над другом, будем размещать на сайт.Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
На сайте www.wsoftw.ru/index2.php увидите большую кнопку желтую (каталог софта), ее надо облагородить стрелкой, кликом, или еще как то, чтобы была мотивация нажать (чтобы было видно что выпадет список каталога). На скрине ...Завершен12 лет назад
- $50
Вам необходимо реализовать свою версию логотипа для этого сайта http://www.wsoftw.ru/index2.php Наши вараинты http://savepic.org/3015388.htm http://savepic.org/3049182.jpg Наши варианты, это лишь наши варианты. Ваш вариант может быть каким угодно (любая ...Завершен12 лет назад