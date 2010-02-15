Проектирование нестандартного оборудования
Проектирование нестандартного оборудования. Разработка чертежей для производства, по описанию, фотографиям и видео. Курсовые работы Детали машин. Составление тех. процессов металлообработки. Машиностроение.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Суппорт токарного станка МК60561036 просмотров
- М_115295 просмотров
- M_085336 просмотров
- Задание по инженерной графике1286 просмотров
- Генератор804 просмотра
- Соединение резьбовое794 просмотра
- Корпус1453 просмотра
- Сечение плоскостью1019 просмотров
- Тела геометрические830 просмотров
- Колонна рулевая303 просмотра
- Фильтр276 просмотров
- Карусельный печатный станок1404 просмотра
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
11 лет назад
Оперативное исполнение.
Ответный отзыв
Все отлично. Быстро, понятно, без "выноса мозга". Было комфортно работать.
$50
10 баллов
14 лет назад
Оперативная работа
Ответный отзыв
В очередной раз убеждаюсь в надежности и адекватности заказчика. Понятные требования, достойная, своевременная оплата.
$77
10 баллов
14 лет назад
Хорошая работа, оперативное внесение доработок
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Оплата без проволочек на ваших условиях.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, сроки соблюдены, доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Было приятно работать с данным заказчиком. Оплата без проволочек и лишних вопросов.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга