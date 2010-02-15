SerRoza

Сергей Розанов SerRoza

 
44 годаРоссия/Череповец
15 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Проектирование нестандартного оборудования

Проектирование нестандартного оборудования. Разработка чертежей для производства, по описанию, фотографиям и видео. Курсовые работы Детали машин. Составление тех. процессов металлообработки. Машиностроение.

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Отзывы заказчиков
wsoftw
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Отрисовать пару схожих схем
Оперативное исполнение.
Все отлично. Быстро, понятно, без "выноса мозга". Было комфортно работать.
Ответный отзыв
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по станочному приспособлению
Оперативная работа
В очередной раз убеждаюсь в надежности и адекватности заказчика. Понятные требования, достойная, своевременная оплата.
Ответный отзыв
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
$77
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по технологии ремонта и восстановления
Хорошая работа, оперативное внесение доработок
Надежный заказчик. Оплата без проволочек на ваших условиях.
Ответный отзыв
den19801508
Строганов 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов
$10
10 баллов
14 лет назад
Инженерная и компьютерная графика
Отличная работа, сроки соблюдены, доволен сотрудничеством.
Было приятно работать с данным заказчиком. Оплата без проволочек и лишних вопросов.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
3 отзыва
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга