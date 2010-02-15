Проектирование нестандартного оборудования Проектирование нестандартного оборудования. Разработка чертежей для производства, по описанию, фотографиям и видео. Курсовые работы Детали машин. Составление тех. процессов металлообработки. Машиностроение.

Я против войны в Украине !