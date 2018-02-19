Фирменный стиль (финансы)

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен26 заявок264 просмотра

Нужно разработать несколько элементов фирменного стиля (логотип, визитка и пр.). Все подробности, бриф и примеры — лично исполнителю.

8 лет назад
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$120
90 дней
Прекрасная работа! Спасибо Виктору за креатив!
Спасибо Анастасии за интересный проект!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
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Фирменный стиль