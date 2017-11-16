Разработать дизайн фирменого бланка и визиток

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен13 заявок229 просмотров

Необходимо разработать фирменный бланк и визитку для компании занимающийся производством и ремонтом конвейерных лент. Сделать просто и красиво.

Логотип уже готов (см. вложение).

По итогу необходимы исходники в CorelDRAW, так же для фирменного бланка готовый вариант в ворде.

Срок исполнения 2 дня.

CorelDRAW
8 лет назад
van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$15
2 дня
Артур молодец. Все было выполнено быстро с учетом моих пожеланий. Нареканий после сдачи проекта не возникло. Данного исполнителя рекомендую к сотрудничеству.
Благодарю Ивана за сотрудничество. Задача была поставлена ясно и разработка визитки и фирменного бланка не заставила себя долго ждать :) Рекомендую Ивана как порядочного заказчика с которым приятно сотрудничать :)

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад