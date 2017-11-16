Разработать дизайн фирменого бланка и визиток

Необходимо разработать фирменный бланк и визитку для компании занимающийся производством и ремонтом конвейерных лент. Сделать просто и красиво.

Логотип уже готов (см. вложение).

По итогу необходимы исходники в CorelDRAW, так же для фирменного бланка готовый вариант в ворде.

Срок исполнения 2 дня.